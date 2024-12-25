Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Aile Enstitüsü'nün kurulması ile Nüfus Politikaları Kurulu'nun oluşturulması yönünde iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamelere göre, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine ilişkin veri üretme ve politika geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere 'Aile Enstitüsü' ile nüfus politikalarının eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması ve daha etkin uygulanmasını sağlamak üzere 'Nüfus Politikaları Kurulu' kuruldu.

Buna göre oluşturulacak Aile Enstitüsü'nün, aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile ilgili politikalarla veri oluşturmaya yönelik tüm Bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmalar yürütülmesi, sosyal hizmetlerin iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve sertifika programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi gibi görevleri üstlenmesi hedeflendi.

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Bu arada yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, 'Nüfus Politikaları Kurulu' kurulmasına ilişkin kararname de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nüfus Politikaları Kurulu; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'ndan oluşacağı; Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde kurula, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlık edeceği belirtildi.

Toplantılarını 6 ayda bir gerçekleştirecek olan Kurul, Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversite temsilcileri davet edebileceği, eylem planı başlıkları ve belirlenen öncelikler doğrultusunda çalışmalar yürütmek, teknik faaliyetlerin yönlendirilmesi ile eşgüdümünü ve takibini yapmak amacıyla komiteler ve çalışma gruplarının oluşturabilmesi hedeflendi.

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