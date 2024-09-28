Bursa Gemlik'ten Bursaspor'a kombine katkı Bursa Gemlik'ten Bursaspor'a kombine katkı

Keşan Belediyesi sporcusu Ahmet Tek, yarın Gelibolu’da yapılacak Gelibolu Maratonu’nda şampiyonluk hedefliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tek, yarın yapılacak Gelibolu Maratonunda bir ilke imza atacağını belirterek “İlk kez koşacağım 21 km de de şampiyonluk için koşacağım.  5 ve 10 km de büyük başarılara imza attım ama şimdi de ilk kez koşacağım 21 km de de şampiyon olmayı hedefliyorum” dedi.