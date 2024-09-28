Keşan Belediyesi sporcusu Ahmet Tek, yarın Gelibolu’da yapılacak Gelibolu Maratonu’nda şampiyonluk hedefliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tek, yarın yapılacak Gelibolu Maratonunda bir ilke imza atacağını belirterek “İlk kez koşacağım 21 km de de şampiyonluk için koşacağım. 5 ve 10 km de büyük başarılara imza attım ama şimdi de ilk kez koşacağım 21 km de de şampiyon olmayı hedefliyorum” dedi.
Ahmet Tek, Gelibolu Maratonu'nda şampiyon olmayı hedefliyor
Keşan Belediyesi sporcusu Ahmet Tek, yarın Gelibolu’da yapılacak Gelibolu Maratonu’nda şampiyonluk hedefliyor
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