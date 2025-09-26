Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Ağustos 2025 İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’ni açıkladı. Endeks 1,2 puan azalarak 79,8’e düştü. Faaliyet Endeksi 2,3 puan geriledi; Güven ve Beklenti endeksleri sınırlı düşüş gösterdi. İç pazardaki yavaşlama, siparişlerdeki azalma etkili oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat sektörü göstergelerini derlediği İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2025 sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre, Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek 79,8 seviyesine indi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi ve ihracat pazarlarındaki tarife belirsizliklerinin azalması olumlu etki yapsa da, iç pazardaki yavaşlama endeksi aşağı çekti.Alt Endekslerde Düşüş Faaliyet Endeksi: 2,3 puan azalarak 123,7’ye geriledi.

Yurt içi ve dışı siparişlerdeki azalma etkili oldu.

Güven Endeksi 0,9 puanlık düşüşle 53,6 puanda kalırken, beklenti endeksi 0,6 puan gerileyerek 65,4 puana indi.

Türkiye İMSAD verilerine göre Ağustos’ta alınan siparişlerdeki yavaşlamanın iç talepteki zayıflamayı yansıttığına dikkati çekildi. Değerlendirmelerde, 2025 yılının ikinci yarısında beklentileri şekillendirecek ana unsurların ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler olacağı belirtilirken, faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlatacağı, ihracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanmasıyla belirsizliklerin azalacağı kaydedildi.