Ağrı'nın Hamur ilçesindeki öğrenciler, hayallerindeki mesleği bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.ANKARA (İGFA) - Ağrı'da Hamur Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ortaokul öğrencilerini kapsayan "Bir Hayalim Var" projesi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, meslek hayali kuran öğrencilerini makam aracına alarak onlarla ilk olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Adem Aslan tarafından karşılanan öğrenciler, doktorluk mesleğine yakından tanık oldu, hekimlik hayali kuran bir öğrenci yelek giydi.

Daha sonra Ağrı Adliyesine geçen öğrenciler ve beraberindekiler, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından karşılandı. Başsavcı Çalış, adliyenin işleyişi ve savcılık mesleğiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi, duruşma salonunu gezdirdi. Kaymakam Mehmet Nesip Mahir ise, öğrencileri makamında ağırladı. Kaymakam olmak isteyen bir öğrenciyi makam koltuğuna oturtarak, kitap hediye etti.