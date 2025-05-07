Afyonkarahisar Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla kurulan mama üretim tesisinin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar'daki tesisin açılış töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına verdiği talimatları hatırlattı.

Vali Yiğitbaşı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için önlem alınmasını, sıcak ve güvenli barınakların kurulmasını ve gıda atıklarından mama üretiminin teşvik edilmesini istemiştir. Bu tesis, bu anlayışla hayata geçirilmiş önemli bir adımdır. Hem vatandaşlarımızın huzurunu temin edecek hem de hayvanlara karşı olan vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesi, Vali Yiğitbaşı ile birlikte Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, üniversite rektörleri, Baro Başkanı ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılış sonrasında tesis gezilerek yerinde incelemelerde bulunuldu.