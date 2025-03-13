Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda demonte halinde ele geçirilen binlerce ruhsatsız silahlarla ilgili silah ve mühimmat kaçakçılığı suçuyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve

80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1900053067313377558

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımında, "Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek. Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.