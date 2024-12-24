Adıyaman’da gerçekleşen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 95 gram bonzai, 56 adet sentetik ecza, 9 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.