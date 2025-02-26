Adıyaman’da sağlık raporlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulunda yasa dışı yollarla rapor düzenlendiği tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda hastane yöneticileri ve personelinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye el konulurken, hastanede bulunan bazı bilgisayarlar da inceleme altına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülerek sorguya alındı.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.