Adıyaman'da eski Valilik binası önünde meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da eski valilik binası önünde meydana gelen trafik kazasında bir taksi sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 02 T 0075 plakalı taksiyi kullanan Muhittin Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol ortasındaki direğe çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.K yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Knın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.