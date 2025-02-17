Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam 4 adet tabanca ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,16 Şubat 2025 tarihinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen devriye faaliyetleri sırasında şüpheli görülen iki aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 4 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar şöyle: 1 Adet Browning T 1 Adet Beretta 1 Adet Kaçkar AR115 1 Adet Belçika Browning Tabanca Ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.