Adıyaman merkezde bulunan Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde, M.O.Ç.’ye ait 02 AES 834 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düz kontak yapılarak çalındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da motosikletin çalındığını fark eden M.O.Ç., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı inceleme ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kısa sürede motosikletin izini sürdü.

Yapılan çalışmalarda motosiklet, sahibinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda bulunarak M.O.Ç.’ye teslim edildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.