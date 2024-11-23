Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kentin çeşitli noktalarında çocuklar için eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlendi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilan edilen “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında bir dizi farkındalık programı gerçekleştirdi.

Şakirpaşa Mahallesi’nde düzenlenen Çocuk Hakları Atölyesi’nde, 12-13 yaş aralığında 150 çocuk, iki farklı oturumda bir araya geldi. Atölyede, yaratıcı drama teknikleriyle çocukların interaktif katılımı sağlandı ve çocuklar haklarını öğrenirken aynı zamanda eğlendiler.

Yüreğir ilçesindeki Çocuk Hakları Durağı’nda çocuklara, haklarına dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve hak kavramının önemi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda yaklaşık 300 çocuğa yönelik bilinçlendirici bir etkinlik düzenlendi, çocuklara hakları anlatılırken, kendilerini ifade edebilmelerine yönelik için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, dileklerini ve taleplerini yazdıkları bir pano oluşturdular ve “Nasıl bir dünya istiyoruz?” sorusuna cevaplarını dileklerle ifade ettiler. Ayrıca hazırladıkları basın metnini okuyarak seslerini duyurdular. Ardından şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendiler.

20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocuk hakları, (yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, koruma hakkı, eşitlik hakkı, ifade ve görüşlerini belirtme hakkı) ve her çocuğun biricik olduğu anlatıldı.