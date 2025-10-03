Adalet Bakanlığı, Ahmet Minguzzi cinayeti davasında sanığa “engelli raporu” verildiği iddialarını yalanladı. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda sanığın ceza ehliyetine engel bir durum olmadığı belirtildi. Bakanlık, sosyal medyadaki dezenformasyonun TCK 217/A kapsamında suç olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, merhum Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davada, sosyal medyada dolaşıma sokulan “katile engelli raporu verildi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık, bu paylaşımların kamuoyunu manipüle etmek ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak amacıyla yapılan bir dezenformasyon kampanyası olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli raporuna atıfta bulunularak, "Sanığın nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmiştir. Failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek psikolojik veya fiziksel eksiklik bulunmamaktadır.”Sanık avukatının sunduğu belgenin, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olduğu ve “engelli raporu” niteliği taşımadığı ifade edildi.

Bakanlık, sanığın ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum olmadığını vurgularken, sosyal medyadaki asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunun altını çizdi.