İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 31 Mart Yerel seçimlerinde, kendisine tam destek veren Bayburtlu Hemşerilerimize teşekkür ziyareti yaptı.

Bayburt Sırakayalar Köyü Derneğine teşekkür ziyareti yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlk Dernek ziyaretini Bayburtlu Hemşerilerimize yaptım dedi. Özdemir, Bayburt’u ziyaret ettiğini belirterek bu yılda yazın Bayburt ziyareti yapacağım dedi.

Bayburt Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in Derneklerini ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirterek Özdemir’e teşekkür etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta Sırakayalar köyün Derneğinde Başkan Abdullah Özdemir’i ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek Özdemir’e teşekkür etti.

Bayburt Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat Günün anısına Abdullah Özdemir’e Plaket takdim etti.