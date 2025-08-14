Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen “12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Buluşması”na katıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen “12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Buluşması”na katıldı. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Gençlik Meclisi tarafından organize edilen etkinliğe, büyükelçiler, Birleşmiş Milletler temsilcileri, gençlik örgütleri ve çok sayıda genç katıldı.

“GENÇLERİN AKLINA İHTİYACIMIZ VAR”

Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen ve 27 farklı milletten gençlerin katıldığı, “12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Buluşması”nda konuşan Yavaş, “Öyle bir nesil geldi ki, gençler ilkokuldan itibaren cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla dünyayı keşfederek eğitim alıyor. Dolayısıyla onlar, biz yetişkinlerden çok daha iyi dünyayı tanıyor. Bu nedenle, dünyadaki gelişmeleri gören bu gençlere akıl vermek yerine onların aklına ihtiyacımız var” dedi.