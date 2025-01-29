Son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen 'HÜCRE' operasyonlarında 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 50'si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süre önce başlattığı 'Hücre' operasyonları Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu son bir haftadır Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi 76 şüpheli yakalandı.

Kırşehir’de M.C.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Kahramanmaraş’da M.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Aksaray’da Y.T.’nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul’da A.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Hatay’da E.B.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de M.A.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Tunceli’de S.M.’nin elebaşılığını yaptığı, İzmir’de E.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da M.D.’nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1884469175634084301

Operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.

Hücre operasyonlarında gözaltına alınan 76 şüpheliden 50'si tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlı olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek" mesajını yineledi.