Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Çevre Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin başlatılacağını duyurdu. Şehit, gazi, emekli, genç ve üç çocuklu ailelere özel kontenjan ayrılacak proje ile TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Havacılıkta Türk Hava Yolları’nın (THY) başarısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı rakamlar da paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği yeni bir projeyi duyurdu.

Projenin, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız,” dedi.

KİRALIK KONUT MODELİ İLK KEZ UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede bir ilke imza atılacağını belirterek, “TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız.” diye konuştu.

Bu adımın, özellikle ekonomik zorluk yaşayan kesimlere destek olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların yakında açıklanacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"ENERJİ SEPETİNİ GENİŞLETİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Türkiye’nin enerji ve havacılık sektörlerindeki ilerlemelerini değerlendirdi. Enerji talebini karşılamak için kaynak çeşitlendirme ve yerli kaynakların kullanımına odaklandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerji sepetimizi genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Arama ve sondaj faaliyetleriyle yerli kaynakları ortaya çıkarırken, kaynak çeşitlendirmesine gidiyoruz. Tek gayemiz, artan enerji talebini kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir şekilde karşılamak” dedi.

THY’NİN REKOR BÜYÜMESİ...

Havacılıkta Türk Hava Yolları’nın (THY) başarısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı rakamlar da paylaştı.

2002 yılında 10,4 milyon yolcu, 65 uçak ve 103 destinasyonla hizmet veren THY'nin 2024’te 85 milyon yolcu, 470 uçak ve 350 destinasyona ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu sayısında 8 kat, uçak sayısında ise 7 kat, uçuş ağında 3 kat artış sağlandığını, 2025 yılı hedefinin 90 milyon yolcu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY’nin filo büyütme hamlelerini de sıralayarak; "2006’da 100’üncü, 2012’de 200’üncü, 2016’da 300’üncü, 2023’te 400’üncü uçak filoya katıldı. 500’üncü uçak önümüzdeki aylarda eklenecek. 2033’te, THY’nin 100’üncü yılında filo 813 uçağa ulaşacak” dedi. 2023’te Airbus’a 335, 2025’te Boeing’e 225 uçak siparişi verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımların THY’yi dünya liderliğine taşıyacağını söyledi.