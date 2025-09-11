1955 yılında eğitim öğretimin başladığı ve İnegöl’ün en eski eğitim kurumlarından biri olan Altıeylül Okulu’nun 70 yıllık hatıraları İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen “Altıeyül Okulu” sergisi ile yeniden canlandı.BURSA (İGFA) - 1955 yılında eğitim öğretimin başladığı ve İnegöl’ün en eski eğitim kurumlarından biri olan Altıeylül Okulu’nun 70 yıllık hatıraları İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen “Altıeyül Okulu” sergisi ile yeniden canlandı. 70 yıllık dostları bir araya getiren serginin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa İnegöl Belediyesi, Kent Müzesi organizasyonuyla şehrin geçmişine ışık tutmaya ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılıyla beraber İnegöl Kent Müzesinde özel bir serginin açılışı yapıldı.

Aynı zamanda İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu olan 6 Eylül tarihinin adını taşıyan Altıeylül Okulu’nun 70 yıllık hatıraları İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergiyle canlandı. 1955-56 eğitim öğretim yılıyla eğitimin başladığı okulda 70 yıllık maziyi günümüze taşıyan fotoğraflar, karne ve diplomalar ile çeşitli materyaller Kent Müzesinde düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

SERGİ KATILANLARI 70 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Sergi açılışı Çarşamba günü ilçe protokolü ve Altıeylül Okulunun eski idareci, öğretmen ve öğrencilerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 70 yıllık dostları bir araya getiren sergide, mazi yeniden canlandı ve hatıralar paylaşıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı sergi açılışında eski günleri yad etmek adına oluşturulan siyah önlük ile fotoğraf çekinme alanı büyük ilgi gördü. Bugün 60’lı 70’li yaşlarda olan Altıeylül Okulunun eski öğrenciler, önlükleri giyip arkadaşlarıyla yeniden okul sırasında oturup eski günleri yad etti.

HATIRALAR YENİDEN CANLANDI

Sergi açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bugün Altıeylül okulumuzun açılışının 70’inci yıl dönümü. Burada yıllar sonra birbirlerini gören dostlar, arkadaşlar hep birlikte bugünün heyecanını yaşıyorlar. Pazartesi günü itibariyle de 2025-26 eğitim öğretim yılını açtık. Bugün de yeni eğitim öğretim yılımızın ilk haftasını Altıeylül Okulu sergisiyle taçlandırmış oluyoruz. Belki bugüne kadar hatıralar dimağlardaydı, bugün karşılıklı birbirinizi görerek canlanmış oldu. Bu hatıraları tekrar canlandıran Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Kent Müzesi çalışanlarına, Altıeylül Okulumuzun Müdürü Mehmet Akif Bey’e ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasında İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ve İzmir’de yaşanan saldırıda şehit olan iki polis memuruna değinerek, “Her iki şehidimizin ateşi İnegöl’ümüze düşmüş oldu. İkisine de rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTIEYLÜL OKULU BİR İNSAN ÖMRÜ KADAR ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ

Altıeylül Okulunun şehrimizde geçmişi ve derinliği olan bir okul olduğuna dikkat çeken

Başkan Taban, Altıeylül Okulu’nun 70 yıllık geçmişine dikkat çekerek, okuldan mezun olan birçok önemli ismi hatırlattı. Sergide, okulun arşivinden gelen 480 fotoğraf, karneler ve diploma suretleri yer aldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

İnegöl Belediyesi’nin Kent Müzesi aracılığıyla bugüne kadar 179 sergi düzenlediğini belirten Taban, Altıeylül sergisinin 180’inci sergi olduğunu açıkladı. Sergi, 26 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek ve dijital olarak da belediyenin web sitesinde yayınlanıyor.

Kurdele kesimiyle açılan sergi, konukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Altıeylül mezunları, sergilenen materyalleri tek tek inceleyerek geçmişe yolculuk yaptı ve yeni hatıralar biriktirdi.