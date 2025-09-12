Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Kayseri Bilim Merkezi organizasyonundaki Bilim Festivali’nin 7’ncisi 17 Ekim’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açıyor.KAYSERİ (İGFA) - Bilimin ışığını Kayseri’ye taşıyan 7. Kayseri Bilim Festivali, dopdolu etkinlikleriyle geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi, 50’nin üzerinde desteği olan kurum ve 100’den fazla etkinlik gerçekleştirmek üzere bilim meraklılarına kapılarını açıyor.

Deneyler, atölyeler, teknoloji gösterileri, hava şovları ve daha fazlasının bilim meraklılarını beklediği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenecek 7. Kayseri Bilim Festivali 17, 18 ve 19 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen bu büyük bilim şölenine, anasınıfları, ilköğretim, ortaöğretim, liseler ve üniversite öğrencileri ile hem il içi hem çevre illerden katılımcıların ilgisinin yoğun olması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek 7. Kayseri Bilim Festivali, Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde bilim severlerle buluşacak.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde bu yıl da dopdolu bir program planlandı. Katılımcılar; astronomiden biyolojiye, kimyadan mühendisliğe, yapay zekâdan robotik teknolojilerine kadar birçok alanda atölye çalışmaları, gösteri deneyleri, sergiler, bilimsel söyleşiler ve eğlenceli bilim etkinlikleri ile bilimi yakından keşfetme imkânı bulacak.

Festivalde Bilim ve Teknoloji Atölyeleri, Etkileşimli Deney Düzenekleri, Robotik ve Kodlama Uygulamaları, İnsansız Hava Araçları, VR, AR ve MR Gösterileri, Bilim Söyleşileri ve Sahne Gösterileri ile Uzay ve Yenilenebilir Enerji Temalı Sergiler yer alacak.