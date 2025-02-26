TÜİK'in en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerine göre 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yeniden belirlendi. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er vekil artarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın ise 1'er azaldı.​​​​​​​ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı son nüfus sayımına göre yeniden güncellendi.

Bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Önceki döneme göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er vekil artarken, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ​​​​​​​ise 1'er kişi azaldı.

Öte yandan daha önceden olduğu gibi Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılması kararlaştırıldı.