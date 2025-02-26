Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tüm yönleriyle anlaşılması için Sakarya Maarif Ailesi’nin yaptığı çalışmalar ve öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerin ürettikleri materyaller Savaşçı tarafından yerinde incelendi.SAKARYA (İGFA) - Savaşçı, Sakarya Valiliğine ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Gelişim Raporu Çalışmaları Çalıştayı’nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Savaşçı; Adapazarı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Dilimizin Zenginlikleri projesi standını, el becerilerinin öne çıktığı ve kültürel çeşitliliğin sergilendiği sınıfları ziyaret etti. Bahçelievler Gazi İlkokulu’nda Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Yaşam Becerileri Projesi”kapsamında oluşturduğu mutfak atölyesinde öğrencilerle birlikte etkinlik yapan ve öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, okul bahçesindeki geleneksel çocuk oyunlarına dahil olarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Geleceği İnşadır

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bir önceki görev yeri olan Sakarya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yaşama tatbik edilmesinde gösterilen gayretleri yakından takip ettiklerini belirten Savaşçı, Sakarya eğitim camiasına çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.