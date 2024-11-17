Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ekim ayında 575 firma için izin belgesi düzenledi. 33 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 2 hariçte işleme izin belgesi, 56 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 33 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2024 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz