Adele'den üzen haber! Kulağı sağır kaldı! Müziği bırakıyor mu? Adele'den üzen haber! Kulağı sağır kaldı! Müziği bırakıyor mu?
5 aylık hamile olan Neslihan Atagül Mısır'da! Yeni proje sorusuna yanıt...
Kadir Doğulu ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Son olarak Mısır seyahatinden paylaştığı pozlarla gündem olan güzel oyuncu, katıldığı...Devamı için tıklayınız