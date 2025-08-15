Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş öncülüğünde bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Dalaman Kitap Günleri” 22 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor. Edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirecek 3. Dalaman Kitap Günlerinde bir birinden değerli isimler yer alacak.MUĞLA (İGFA) - Dalaman’ın kültürel ve sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlayan Kitap Günleri’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleniyor. Dalaman Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Günleri 22 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek. Kitap Günlerine katılacak olan gazeteci ve yazarların isimleri heyecan yaratırken etkinlikte imza günleri, konserler, tiyatro ve sinema gösterileri düzenlenecek.

3. Dalaman Kitap Günleri, 22 Ağustos Cuma günü saat 19.45’te Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik ekibinin sahne performansıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından ise kitaplarla dolu stantlar ziyaret edilecek. 9 gün boyunca dolu dolu geçecek etkinlikte Uğur Dündar, Deniz Zeyrek, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Mustafa Balbay gibi Türkiye’nin önemli gazetecileri vatandaşlarla bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Pelin Batu, Sunay Akın ve bir birinden değerli yazarlar, şairler imza ve söyleşi günlerinde edebiyatseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın yanı sıra önemli siyasetçilerin de yer alacağı Kitap Günlerinde Türkiye Gündemi konuşulacak.

YEŞİLÇAM RÜZGÂRI ESECEK

Kitap Günleri kapsamında katılımcılara Yeşilçam tadında bir gece de yaşatılacak. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi izleyicilerle buluşacak. Aynı akşam Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal Dalamanlılarla bir araya gelip söyleşi gerçekleştirecek.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

3. Dalaman Kitap Günleri kapsamında sevilen yazarlar ve şairler, okurlarıyla buluşacak. Genç yazarların da yer alacağı imza günlerinde, okurlar yazarlarla birebir sohbet etme imkânı bulacak.

Kitap ve sanatsever tüm vatandaşları Dalaman Kitap Günleri etkinliğine davet eden Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Dalaman’ımızda bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Kitap Günleri, 9 gün boyunca sanat, edebiyat ve kültürle dolu keyifli anlar yaşatacak. Edebiyat dünyasının sevilen isimleri ilçemize gelerek okurlarıyla buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.