Tiyatro ve sinema dallarında Türkiye’nin en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyonu olan 26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 15 Eylül Pazartesi 2025’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Gecede Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçileri onurlandırılırken, oyunculuk alanında başarılı isimler ödüllerine kavuşacak.İSTANBUL (İGFA) - HDI Sigorta isim sponsorluğunda ve AHL Pay yan sponsorluğunda gerçekleşecek 26. HDI Sigorta Sadri Alışık Ödülleri için geri sayım başladı. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği ödül töreninde tiyatro ve sinema dünyasının her jenerasyondan değerli isimleri bir araya gelecek. Her sene bir oyuncunun tek şarkı ile renk kattığı bu özel gecede, Volkan Akkoç’un piyanosu eşliğinde başarılı müzik performanslarıyla da beğeni toplayan oyuncu Serhat Kılıç sahne alacak.

Kerem Alışık duygularını şöyle dile getirdi: “Ana-oğul iki yüreğin acısından doğan HDI Sadri Alışık Ödülleri’nin ilkini düzenlendiğimizde 26 yıl aralıksız bu törenleri gerçekleştirebileceğimizi düşünmek bir asır kadar uzaktı bana... Bugün anlıyorum ki meğer bir an kadar yakınmış. Her sene hem meslektaşlarımızla buluşmaktan onların sevinçlerine ve heyecanlarına aracılık etmekten hem de yitirdiğimiz tüm ustalarımızı anıyor olmaktan son derece mutluluk duyuyorum… Bir hasretin, bir vefalı bir saygı duruşunun ürünüdür bu ödül töreni…”