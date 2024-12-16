T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreninde “Onur Ödülleri” Yılmaz Ulusoy, Burçak Evren ve Kerem Çatay’a takdim edilecek.İSTANBUL (İGFA) - Çeyrek asırdır gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin kapsamında düzenlenecek ödül töreninde; Kültür ve Sanata Katkı Ödülü Yılmaz Ulusoy’a, Sinemaya Katkı Ödülü Burçak Evren’e ve Uluslararası Randevu Ödülü Kerem Çatay’a takdim edilecek.

Sinemaya yön veren klasikleri bir kez daha beyazperdede görme fırsatı sunan Randevu İstanbul, 16-20 Aralık tarihleri arasında Atlas Sineması’nda katılımcılarla buluşacak.

16-20 Aralık tarihleri arasında Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek film gösterimlerinde, “Hollanda’ya Bak Dünyayı Gör”, “Türk Sinemasına Bir Bakış”, ve “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümlerinde filmler izleyicilerle buluşacak. Film gösterimleri ücretsiz olacak.