Son bir haftadır 22 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından devam eden “Kıskaç-38” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ'ye yönelik sürdürülen Kıskaç operasyonlarının 38'incisi bu kez son bir haftada 22 ilde Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

“KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemleri devam ettiği bildirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1888819544065474597

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ Terör örgütene finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandığını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde düzenlenen operasyonların devam edeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" mesajını yineledi.