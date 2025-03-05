Son iki haftadır 22 ilde süren 'Gürz-48' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne mensubu 47 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 'Gürz' operasyonlarının 48'ncsi son iki haftada 22 ilde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında ayrıca "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.