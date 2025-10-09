2026 Yılının Rengi “Mavinin Ritmi”ni tanıtan Marshall; Karadeniz Nağmesi, Ege Melodisi ve Akdeniz Ezgisi tonlarından oluşan renk ailesinin farklı ruh halleriyle uyumlu seçenekler sunarak yaşam alanlarına huzur, uyum ve özgürlük katacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Marshall, 30 yıldır AkzoNobel’in Global Estetik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirdiği ColourFutures Trend Toplantısı ile şirket uzmanları, uluslararası mimar, tasarımcı ve gazetecilerle bir araya geldi. Dünyaya verilen tepkilerin renk seçimlerimizi nasıl etkilediğine dair iç görülerin paylaşıldığı buluşmada, içgörüler sonucunda ise yılın rengi belirlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelen uzmanlar, 2026 yılının rengini “Mavinin Ritmi” olarak belirledi.

Kapsamlı trend araştırmaları ile dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanların iki temel duygu arayışında buluştuğunu sonucuna vardı.

Huzur ve güven arayışı ile cesaret ve özgürlük isteği olarak tanımlanan “Mavinin Ritmi” paleti, Türkiye’nin zengin coğrafyasından aldığı ilhamla bu iki ruh halini de kucaklayarak kültürel bağlarımızla bütünleşen bir renk hikâyesi sundu. Marshall, üç renkli paleti üç güçlü kimlikle tanımlandı.

Karadeniz Nağmesi: Canlı, enerjik ve neşeli bir mavi tonundan oluşuyor. Karadeniz’in dalgalarının ritmini yansıtan bu ton, yaşam alanlarına huzur, güven ve köklere bağlılık getiriyor.

Ege Melodisi: Açık ve ferahlatıcı bir mavi. Ege kıyılarında hissedilen esinti gibi mekânlara tazelik ve uyum katıyor. Paylaşımı, birlikte olmayı ve bağ kurmayı sevenler için Ege’nin melodisi, yavaşlamayı, içe dönmeyi sağlayarak günlük hayatın temposuna zarif bir denge katıyor.

Akdeniz Ezgisi: Derin ve dingin mavi tonlarından oluşuyor. Akdeniz’in ışığını ve coşkusunu taşıyan bu ton, cesareti, özgürlüğü ve yaratıcılığı yansıtıyor. Mekânlara hareket, dinamizm ve özgür bir ruh katmak isteyenler için ilham verici bir tercih oluşturuyor.

AkzoNobel Global Estetik Merkezi’nin Kreatif Direktörü Heleen van Gent, “Dünyada olup biten her şeye insanların farklı şekillerde tepki verdiğini görüyoruz. Kimileri yavaşlayıp enerjisini yenilemek, başkalarıyla uyum içinde hissetmek ve birlikteliği kutlamak istiyor. Kimileri ise cesur olmayı, eğlenmeyi ve özgürce yaşamayı seçiyor.” diyor.

Van Gent, üç farklı renk paletinin herkesin bireysel dekoratif ihtiyacına cevap verecek yaşam alanları yaratmaya yardımcı olacağını belirtiyor ve ekliyor: “Rengin duygularla bağlantılı, kişisel bir seçim olduğunu bildiğimiz için 2026 yılı için farklı ruh halleriyle uyumlu bir renk ailesi seçtik. Üç farklı ritim üzerine kurulu bu renk paleti, yaşam alanlarınızın temposunu istediğiniz gibi değiştirmenize imkân tanıyor.”