İstanbul’un unutkan yolcuları bu yıl da geçen yılı aratmadı. Metro ve tramvaylarda toplam 57 bin 340 eşya unutuldu. 11 bin 193 ile unutkanlığın en çok yaşandığı hat M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Grubu iştiraki Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 18 hatta 2024 yılında 57 bin 340 eşya unutuldu. Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgiye göre; İstanbulluların en çok unuttuğu eşya 30 bin 595 adet ile İstanbulkart oldu. 5 bin 629 kişi kimlik ve ehliyet gibi kişisel kartlarını, 2 bin 722 kişi çanta ve cüzdanını, bin 646 kişi ise takı ve aksesuarını unuttu. İlginç eşyalar da listeye girdi. Solunum cihazı, bebek bezi, oto cam filmi, takım elbise, gitar ve bağlama sahiplerinin geride bıraktığı eşyalar oldu. Yıl boyunca unutulan 57 bin 340 eşya için 9 bin 640 kişi başvuru yaptı, 12 bin 85 eşya sahibine teslim edildi. Ayrıca metro ve tramvaylarda toplam 1 milyon 59 bin 347 lira ve 3 bin 840 dolar bulundu. 221 bin 765 lira ve bin 925 dolar sahibine iade edildi.

Dijital sistemle kayıp eşya takibi yapılıyor

Metro İstanbul, hatlarında unutulan kayıp eşyaları yolcularına daha iyi hizmet vermek amacıyla dijital ortamda kaydediyor. Unutulan eşyalar en geç 15 dakika içinde dijital veri sistemine işleniyor. Aynı gün içinde kayıp eşya ofislerine gönderiliyor. Eşyalar; sınıflandırılması ve takibinin doğru yapılması için barkodla numaralanıyor ve kategorilere ayrılıyor. Hassas kategoride bulunan eşyalar ise ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlaçlar 1 hafta bekletilerek iş yeri hekimliğine, canlı hayvanlar 24 saat içinde İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne, İstanbul kartlar ise BELBİM’ e teslim ediliyor. Bozulma ihtimali olan gıda gibi ürünler ise kaydı alınarak 48 saat sonra imha ediliyor. Kayıp eşya ofislerinde bulunan ve sahibi bulunmayan eşyalar 15 gün içinde Metro İstanbul Yenikapı Yerleşkesi’nde bulunan merkez depoya gönderiliyor.

Eşyasını unutanlar ne yapmalı?

Eşyasını kaybeden yolcular 153 Çözüm Merkezi’ni arayabilir ya da istasyonlarda bulunan görevli personellere başvurabilir. Başvuran kişinin eşyanın sahibi olduğu teyit edilir. Ardından yolcu, eşyasını kayıp eşya ofislerinden alabilir.