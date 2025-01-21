TÜİK, 2024 yılının son ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde 1 milyon 478 bin 25 konutun satıldığı 2024 yılında satışlar bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında arttı. Satışların en fazla olduğu iller sıralamasında İstanbul, ülke uyruklarına göre yapılan en konut satışlarında ise Rusya Federasyonu vatandaşları başı çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının son ayına ilişkin verilerin de netleşmesiyle 2024 yılının Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 olurken, Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Bu arada ilk el konut satış sayısı 76 bin 629 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarında 136 bin 8 konut el değiştirdi.

YABANCILARA 2024 YILINDA 23 BİN 781 KONUT SATILDI

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu.

2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. 2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya Federasyonu, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.