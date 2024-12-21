Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalar, yarışlar, şenlikler, turnuvalar, söyleşiler, kutlamalar başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği örnek organizasyonlarla büyük bir başarıya imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Köklü bir spor kültürüne sahip olan Eskişehir, 2024 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu bir yılı daha geride bırakıyor.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan spor eğitimlerine Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.

Amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi aracılığıyla destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 176 amatör spor kulübüne toplam 4 milyon 745 bin TL nakdi yardım yaparken, 155 araç desteği de sağladı. Ayrıca 73 amatör spor kulübüne su desteği verildi.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 2024 yılı içinde toplam 30 ulusal ve uluslararası etkinlik düzenleyerek, 10 bin kişinin katılımını sağladı. 2024 yılı faaliyetleri kapsamında ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali başta olmak üzere Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği 2, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Spor ve Dans Etkinliği, Sporda Kadın Olmak Paneli, Köy Enstitüleri ve Spor Söyleşisi 3, 9. Çocuk Şenliği, Futbolda Alt Yapı Eğitiminde Antrenman ve Yaklaşım Modelleri Paneli, Futbolda Alt Yapı Eğitiminde Antrenman ve Yaklaşım Modellerinin Uygulaması, Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şenliği, Gençlik Kupası Durgunsu Kano Yarışları, Yoga İle Kendini Keşfet, Su Sporları Şenliği-Dragon Bot Yarışları, Su Sporları Şenliği-8. Ulusal Masterler Yüzme Yarışları, Otomobil-Motosiklet ve Gençlik Festivali, Park Sporları Kapanış Töreni, Yaz Okulları Kapanış Töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı Ulusal Veteranlar ve Minikler Spor Şenliği, Uçurtma Şenliği, Cumhuriyet Satranç Turnuvası ve Şenliği, Fair Play Annelerine Paneli ve Ödül Töreni, Aktif Yaşam Parkında Sabah Sporu, Engelsiz Kulaçlar Kentpark'ta Buluşuyor etkinlikleri düzenlendi.

Yıl boyunca her yaştan Eskişehirlilere yönelik, parklarda ve merkezlerde 18 farklı branşta düzenlenen spor eğitimlerine yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda ise 5 bin kişi yüzme eğitimi aldı.

Eskişehir’in 2024 yılında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2025 yılında da Eskişehirliler ile birlikte spor ve sağlık dolu, hareketli bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından “Fair Play Annesi” olarak seçilen ve ödülü Eskişehir’deki tüm anneler adına alan Başkan Ünlüce, “Eskişehir 2024-2029 Dengeli Kalkınma Modelimiz kapsamında sporda aktif, sağlıklı bir Eskişehir için ‘Haydi dinamik olalım’ sloganımızla yola çıktık. Hemşehrilerimizin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak spor salonlarımız, açık sahalarımız, futbol sahaları, basketbol, voleybol sahalarımız, tenis kortumuz ve yüzme havuzumuz var. Bunları artırmak için önümüzdeki dönemde de bütün gayretimizle uğraşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amatör spor ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Parklarımızda spor alanlarını artırıyoruz. Özellikle bu yıl açtığımız Aktif Yaşam Parkı’nı bu alanda da kullanmaya devam edeceğiz. Parkta yalnızca yürüyüş ve bisiklet değil, aynı zamanda aktif spor, aktif yaşlanma için yapabileceğiniz pek çok spor alanlarını bulmak da mümkün.” dedi.