Sac ayaklarından biri sürdürülebilir çevre bilinci olan Türkiye Yüzyılının inşası, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başladı. Zamana kök salmayı ilke edinen Cumhuriyet vizyonu, bu yılki 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Gününün genel teması oldu. "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" temasıyla saat 11.11'de bir araya bu gelen ülke genelinden vatandaşlar, zamana kök salacak olan çevre mirası için fidanları toprakla buluşturdu.

İlimizdeki ağaç dikme etkinliğinin adresi ise Bâbertî Külliyesi oldu. Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla 2023 kök ağacın dikimi, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahir Kadakal ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, kurum ve birim amirleri, akademisyenler, öğrenciler, vatandaşlar ve Genç TEMA öğrenci Topluluğu gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti. Bâbertî Külliyesindeki Mustafa Köseoğlu Camii çevresine dikilen fidanlar, "Yeşil Gelecek" için öğrencilere bırakılan ve koruma sorumluluğu devredilen bir miras oldu.





"Gelecekte Ağaçların Gölgesinde Buluşalım Diye Bugün Ağaçlar İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, aileler, öğrenciler ve idarî görevliler hep bir elden Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes oldular.