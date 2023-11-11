Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Bayburt'ta törenle anıldı. Çelenk koyma töreni Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Anıta çelenk bırakılmasının ardından sirenler çalındı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Garnizon Komutan Topçu Albay Gürol Akkaya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve askeri erkân, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen okulların öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan törenin ardından, Atatürk'ü anma programı Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle devam edecek.