Spor Bilimleri Fakültesinin hazırlıklarını haftalar öncesinden başlattığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusuna katılan öğrenciler, 09.05'teki saygı duruşunun ardından Atatürk'ün gençliğe ödev kıldığı çevik ve dinamik ruhu temsil etmek üzere parkuru tamamladı. Anma koşusu aracılığıyla, "Zamanı durduran derin hüznü, zamanı yavaşlatan bir dinamizm mirasıyla saygıya dönüştüren gençler, 'Az Zamanda Çok İşler Yapma' felsefesinin gereği olarak geleceğe koştu" mesajı verildi.



Günün diğer anma etkinliği ise, Bayburt Valiliğinin Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Anma Programıydı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın Bayburt Üniversitesini temsilen katıldığı programda, günün anlam ve önemini yaşatan çeşitli etkinlikler sahnelendi.



Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğuyla birlikte düzenlenen şiir dinletisi ve Öğr. Gör. Dr. Uğur Uçar'ın konuşmacı olduğu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak" konferansı ise Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Video gösterimi ile başlayan programda, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Berat Ayberk Yurdakul, Orhan Seyfi Orhon'un "Gidiyor" isimli şiirini; Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Aygün Toprakçı ise Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" isimli şiirini okudu. Şiir dinletisi sonrasında konferans için kürsüye gelen Öğr. Gör. Dr. Uğur Uçar, Atatürk'ün çağ ötesi vizyonu olan Cumhuriyetin, onu anlamak için ne kadar büyük bir yaşayan miras olduğunu anlattı. Cumhuriyet kazanımlarının bugünün ve geleceğin Büyük Türkiye'sini inşa eden temel yapı taşları olduğundan söz eden Uçar, Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün çağlar boyunca nesilden nesile aktarılan bir ülkü olacağını dile getirdi. Sözlerini, Atatürk'ü anlamanın binlerce yıllık Türk tarihinin bugününü ve geleceğini anlamakla eşdeğer olduğunu ifade ederek sonlandıran Uçar, minnet ve saygı duygularıyla konferansını tamamladı.



Etkinliklere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın yanı sıra, birim yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.