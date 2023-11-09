Gökhan Budak Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleşen söyleşiye Kaymakamlık mesleğinin devlet idaresindeki rolüne vurgu yaparak başlayan Kılıçaslan, çağdaş yönetim yaklaşımıyla geleneksel devlet adabının sentezlendiği özgün anlayışı açıkladı. Kaymakamlığa hazırlık sürecine ilişkin müşahede ve önerilerini paylaşan Kılıçaslan, zor bir görevin ifa edildiği meslek yaşamının adanmışlık gerektirdiğini belirtti. Sözlerine kariyer hikayesinin satır başlarından söz ederek devam eden Kılıçaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeni bir meslek misyonu olduğunu dile getirdi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kariyer odaklı sorularını meslek hayatından örnekler vererek cevaplayan Kılıçaslan, öneri olarak öğrenim hayatının başından beri hazırlık gerektiren bir donanım, devlete ve millete hizmet şuuru ve analitik düşünce yeteneklerinin gelişmesi için çok yönlü entelektüel ilgi konularının üzerinde durdu.





Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan tarafından plaket takdim edilen Kılıçaslan, geleceğin kaymakamlarının kariyer hayaline ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyled