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Arpalı Beldesi’ne gelişinde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından karşılandı. Vali Mustafa Eldivan, Belediye Makamında Başkan Polattimur’dan, Beldeye ilişkin bilgiler aldı.



Vali Mustafa Eldivan’ın, Belde ziyaretinin bir diğer adresi Yatılı Kız Kuran Kursunda Hafızlık eğitimi gören öğrencilere oldu.



Belde'de bulunan Zakire Hanım Yatılı Kız Kuran Kursunda öğrencilerle bir araya gelen Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, burada Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin taleplerini dinleyerek başarı temennisinde bulundu.



Ziyarette Vali Mustafa Eldivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’de eşlik etti.



