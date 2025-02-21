Milli Eğitim Bakanlığınca 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek yarışmanın teması "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan organizasyon, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle 21-24 Mayıs 2025'te Kayseri'de gerçekleştirilecek.

"TEKNOLOJİNİN KODLARI BU YIL KAYSERİ'DE YAZILIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan haberde yarışma , "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" temasıyla ve "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" sloganıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi on beş farklı kategori yer alacak.

BAŞVURULAR, 2 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Yarışmaya başvurular, bugünden itibaren 2 Mayıs'a kadar https://robot.meb.gov.tr adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.