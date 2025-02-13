Son bir haftada 56 teröristin, 1 Ocak’tan itibaren de toplamda 377 teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

56 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Son bir haftada; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son bir haftada; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiş, hudutlarımızda ise 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 140 şahıs yakalanmıştır. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ySO19qwncd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2025

Hudutlarda ise 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1.799 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı; 134’ü Irak’ın, 243’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı ise 8 bin 181'e ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'nın milletin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edeceği duyuruldu.