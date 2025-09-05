İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali, Leyla Atakan Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başladı.KOCAELİ (İGFA) - Festivalin ilk günü kapsamında Dünya Folklör Birliği (IGF) üyeleri Leyla Atakan Çok Amaçlı Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda festival programı değerlendirilirken, organizasyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

GENİŞ KATILIM

IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, San Giovanni Rotondo Belediye Başkanı Filippo Barbano, halk müziği alanında önde gelen sanatçı ve orkestra şefi Bunea Marin, IGF Fransa Başkan Yardımcısı Nicolas Charlety, IGF Saymanı Pahone Pop, IOV–İtalya Şubesi Başkan Yardımcısı ve ödüllü isim Marcello Perrone, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinden Zoryana Rybyna, IGF Ukrayna Genel Sekreteri Maria Kolobych, IGF İtalya Senatörü Benito Ripoli, IGF Danışmanı Lucian Stroe, şair Wanda Łomnicka-Dulak, kültür yöneticisi Robert Laszlo, IGF Polonya’dan Malgosia Broda, IGF İtalya Senatörü Luigi Pompilio, Fransa Genel Sekreteri Zelida Stulesatz, IGF İtalya Başkan Yardımcısı Tobia Rinaldo, Romanya Mureş Kültür Müdürü Lullian Prada ve IGF İtalya temsilcisi Gerardo Bonifati katılım sağladı.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ BU AKŞAM

Öte yandan, 5-6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri Oscar Ödül Töreni olacak. 72 ülkenin üye olduğu IGF’nin Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’nın da katılacağı törende, ulusal ve uluslararası pek çok isim ödüllerine kavuşacak. IGF Gold Star 2025, bu akşam saat 21.00’de İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.