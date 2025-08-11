13. TAYK–Eker Olympos Regatta’nın ilk üç gününde, yelken tutkunlarının heyecanla takip ettiği J70 sınıfı yarışları gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - 8 Ağustos Cuma günü başlayan J70 maratonunun üçüncü gününde rüzgâr sağanağı, ekipler arasında mücadelenin seviyesini daha da yükseltti. 11 teknenin katılımıyla, rüzgârın ani yön değişiklikleri sayesinde yarışlar hem eğlenceli hem de yüksek tempolu geçti.

Üç gün boyunca yoğun efor harcayan ekiplerde yorgunluk gözlense de mücadele bir an olsun hız kesmedi. Genel klasman sonuçlarına göre Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs ekibi, J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.