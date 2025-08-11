Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bilecik AFAD ekibi bölgeye gitti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün(Dün) saat 19.53’te Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu ana kadar ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir.

AFAD İl Müdürümüz, 6 AFAD personeli ile birlikte deprem bölgesine intikal etmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah’tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.”

Bölgedeki gelişmeler AFAD ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilirken, vatandaşlar olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.