Bankacılıktan perakendeye, enerjiden teknolojiye farklı sektörlerden markaların müşteri deneyimini yöneten isimlerini bir araya getiren 12. Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, yapay zeka ile yeniden şekillenen müşteri deneyiminin geleceğini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Nice Medya tarafından düzenlenen ve bu yıl yenilenen formatıyla dikkat çeken 12. Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi’nde sektörün önde gelen temsilcileri 1’e 1 görüşmeler kapsamında, önceden randevulaşılan toplantılarla üst kattaki özel alanlarda daha derin ve etkili iş bağlantılarını yakalama imkanı buldu.

Etkinlik alanındaki mola saatleri, yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda ilham alma ve yeni deneyimler yaşama fırsatına dönüştü. Katılımcılar fuaye alanındaki renkli etkinliklerde keyifli anlar yaşarken, diğer yandan sponsorların standlarını gezdi, dağıtımı yapılan yayınlarla, sektörün güncel içeriklerini inceleme imkanı buldu.

Deneyimi Derinleştiren Atölye Çalışmaları

Bu yıl zirveye eklenen Deneyim Atölyeleri de yoğun ilgi gördü. LEGO SERIOUS PLAY Atölyesi, katılımcıların yaratıcılıklarını legolarla sergileyip, yeni projeler üretme becerilerini nasıl artıracaklarını öğretirken, Spekülatif Tasarım Atölyesi ise olası gelecek senaryoları üzerine düşünerek deneyim odaklı çözümler üretme yolunu benimsetti. .

Etkinliğe, Akbank, Anadolu Sigorta, Aydem Enerji, Başkent Elektrik Dağıtım, BTC Türk, DeFacto, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, Koton, LC Waikiki, Sahibinden.com, Samsung, SYS, Teknosa, Tüpraş, Türk Ticaret Bankası, Turkcell Global Bilgi, Türkiye Finans, VakıfBank, Vestel, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve daha birçok öncü marka katıldı.

Zirveye Yapay Zeka Damga Vurdu

Tüm bu aktivitelerle beraber, gün boyu devam eden ve pek çok önemli markanın temsilcisi 19 konuşmacının yer aldığı güçlü konferans programında ; Yapay zeka, çok kanallı stratejiler, veri analitiği, kişiselleştirme ve çalışan deneyimi gibi başlıklar öne çıktı.

Sahibinden.com Müşteri Deneyimi Direktörü Filiz Saran, dijital dönüşümde çalışanların adaptasyon sürecine dikkat çekerken; Artiwise Kurucu Ortağı ve CEO’su Tanel Temel, müşterinin sesini çok kanallı ortamda dinleyip analiz etmenin önemini vurguladı. Verint Türkiye Ülke Müdürü Barış Özdemir, müşteri deneyimini iyileştiren 20’den fazla yapay zeka tabanlı botu tanıttı. Cloud & Cloud Kurucusu Barış Bilen Vural, sesli olarak çağrılara yanıt veren yapay zeka asistanı Callie’yi canlı demo ile sundu. FLO Group Dijital Dönüşüm Direktörü Ahmet Özaslan, ayakkabının dijital ortamda ayakta nasıl görüneceğini gösteren yenilikçi uygulamalarla perakendede müşteri deneyimini farklılaştırma üzerine paylaşımlarda bulundu. Obilet Müşteri Deneyimi Direktörü Bilal Aşçı, kalite değerlendirme sürecinde ilk kez ChatGPT kullanan marka olduklarını açıklayarak, bu süreçteki yapay zeka destekli yol haritalarını aktardı.

6. EX Awards Turkey® Sahiplerini Buldu

Zirve kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen EX Awards Turkey® – Çalışan Deneyimi Ödülleri sahiplerini buldu.

1.lik ödülünü Akbank, 2.lik ödülünü TP, 3.lük ödülünü ise Multinet Up kazandı.

Ayrıca; Yapı Kredi Bankası “En İyi Bağlılık Yönetimi”, YEDAŞ “En İyi Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı”, Kuveyt Türk “Kurumsal Kolektif AI Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü” ödüllerinin sahibi oldu.

Nice Medya’nın ödül programlarının en önemli özelliği ise kazanan projelerin yalnızca ödül alması değil, aynı zamanda katılımcılar tarafından detaylı şekilde dinlenebilmesine olanak sağlaması. Bu yıl da katılımcılar, ödüllü projelerin iç görülerine doğrudan ulaşma fırsatı buldu.

Nice Medya Satış Müdürü Karin Erkan, zirvede yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Müşteri artık dijitalden fiziksele, çağrı merkezinden sosyal medyaya kadar farklı kanallarda aynı deneyimi yaşamak istiyor. Bu da ancak omnichannel bakış açısı ile mümkün. Zirvede, bu stratejiyi başarıyla uygulayan markaların örneklerini dinledik. Aynı zamanda yapay zekanın, kişiselleştirme ve proaktif hizmet konularında sunduğu fırsatları yakından değerlendirme fırsatı bulduk.”

2 yıldır, Türkiye’de müşteri deneyimini odağına alan ilk ve en eski etkinlik olma özelliğini taşıyan

12. Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, katılımcılarından aldığı geri bildirimler ışığında, gelecek yıl için şimdiden bu yıl başarıya ulaşan konseptini 1 adım ileriye taşımaya hazırlanıyor.