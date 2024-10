Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otolife Dergisi işbirliğinde bu yıl 1’incisi düzenlenen Manisa Otoshow otomobil fuarı, Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. Yaklaşık 12 marka ve 45 farklı araba modelinin sergilendiği fuar, Manisalı araba tutkunları tarafından 6 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otolife Dergisi işbirliğinde otomobil dünyasındaki en yeni teknolojileri gün yüzüne çıkaracak ve Manisalı yurttaşları geleceğin teknolojisiyle tanıştıracak Manisa Otoshow otomobil fuarı açıldı. Açılışta Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları; Hakan Gürtunca ve Emine Özge Arslan, Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen, Büyükşehir görevlileri, fuar personeli ile Manisalı yurttaşlar yer aldı. 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek otomobil fuarında, çeşitli markalara ait yaklaşık 45 farklı model ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Son teknolojiyle donatılmış arabaların yeni çıkan modellerinin sergilendiği etkinlikte, araba tutkunları araçları yakından inceleme fırsatı buluyor. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan fuarda ziyaretçiler, hem arabaları yakında inceleyebiliyor hem de otomobil sektörü hakkında bilgi alabiliyor.

“TEMEL AMAÇLARIMIZDAN BİR TANESİ DE YAŞAYAN BİR MANİSA İNŞA ETMEKTİR”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisalıların bir başka kente ihtiyaç duymaksızın diledikleri birçok şeyi kentlerinde gerçekleştirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Aydın, “Manisa Büyükşehir Belediye olarak gündelik hayatın, sosyal yaşamın kent hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de her gün, her gece, her saat yaşayan bir Manisa inşa etmektir. Manisalıların bir başka kente ihtiyaç duymaksızın diledikleri birçok şeyi kentlerinde gerçekleştirebilecekleri bir iklim hayal ediyoruz. Bunun için de parklar, meydanlar, caddelerde gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri son derece önemlidir. Otolife Dergisi tarafından düzenlenen 1. Manisa Otoshow’u da biz bu açıdan ele alıyoruz” dedi.

“12 MARKA VE 45 CİVARINDA MODELİMİZ VAR”

Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen de 1. Manisa Otoshow otomobil fuarının açılısında konuşma yaptı. Dizen, “Bugün itibariyle 4-5-6 Ekim tarihlerinde, saat 11.00 ile 19.00 arasında 1. Manisa Otoshow ziyaretçilere açık olacak. Fuarda yaklaşık 12 marka ve 45 civarında modelimiz var. Özellikle son dönemlerde revaçta olan elektrikli araçlar da mevcut. Organizasyona özel katılımcı markalarımızdan bazılarında, ciddi indirimler ve ödeme kolaylıkları bulunuyor. Manisa halkımızın bunlardan yararlanmasını istiyoruz. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, belediye çalışanlarına ve katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MANİSA İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK”

Aşık Buzkan otomobil fuarının Manisa için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Buzkan, “Bence Manisa için çok güzel bir etkinlik. Şehrin içinde olduğundan İzmir’e gitmeye gerek yok. Mesela arkadaşım da araç aldı. Fakat İzmir’e gitti. Bu fuarla artık İzmir’e gitmeye gerek kalmadı” diye konuştu.

Mehmet Dökmeciler ise “Herkes geliyor. Bilgi ediniyor. İhtiyacı olan ihtiyacını karşılıyor. Bence Manisa için çok güzel. Ama daha fazla marka olursa seçenekler artarsa daha da iyi olur” dedi.

6 EKİM PAZAR GÜNÜNE KADAR ZİYARETE AÇIK

4 Ekim Cuma günü açılan Manisa Otoshow otomobil fuarı, 6 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.