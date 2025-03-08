Türkiye’de depreme karşı alınabilecek en güçlü finansal önlemlerden biri olan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Tarifesi’nde yeni bir dönem başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de depreme karşı alınabilecek en güçlü finansal önlemlerden biri olan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Tarifesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan güncellemeyle birlikte, poliçe hesaplamalarında kullanılan "asgari primler ve deprem risk grubu çarpanları" yeniden düzenlendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe girecek tarifeye göre, birinci gruptan yedinci gruba asgari primler sırasıyla 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olmayacak şekilde revize edildi.

Yeni tarifede 2016’dan bu yana değişmeyen deprem risk grubu çarpanlarında ülkemizde ve dünyada meydana gelen afetlerden kaynaklanan küresel reasürans maliyetlerindeki artış nedeniyle değişiklik yapıldı.