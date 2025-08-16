Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açıldığı günden bu yana 558 bin 214 ziyaretçi ağırladı.ORDU (İGFA) - Orduluların tam bir asır önce ortaya koyduğu kahramanlık destanını tarihin tozlu raflarından indiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özel bir ekip ile çalışarak Rüsumat No:4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kurtuluş Savaşı’nın önemli destanları arasında yer alan Rüsumat No:4 Gemisi’nin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından müze inşa edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu’ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu Sahili Ayışığı Meydanı’nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak inşa edilen Rüsumat No:4 Gemisi 2023 yılında ziyarete açıldı.

558 BİN 214 KİŞİ RÜSUMAT’IN DESTANSI TARİHİNİ YERİNDE GÖRDÜ

Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılık ile dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açılışın ardından Orduluların ve Ordu’ya gelen misafirlerin uğrak noktası oldu. Destansı hikâyesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi açılışın üzerinden geçen süre zarfında 558 bin 214 kişi tarafından gezildi.