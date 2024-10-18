Zeynep - Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!
2010 yılında dünyaevine giren Zeynep ve Volkan Demirel çifti, üçüncü kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Zeynep Demirel, son olarak Instagram hesabında eşiyle birlikte paylaştığı bir fotoğrafla bebeğinin...Devamı için tıklayınız
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