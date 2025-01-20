İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-8 operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, 145 kilogram metamfetamin ile ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak gördüklerini belirterek, "Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1881206184725606802

Bakan Yerlikaya, Beylikdüzü'ndeki operasyonda 106 kg sıvı Metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti.