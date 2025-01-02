Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerinde artacak. Yurdun diğer yerlerinde mevsim normallerinde seyredecek hava raporuna göre, rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörüldü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksekleri için çığ tehlikesi uyarısı geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre, Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.