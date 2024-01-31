Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 28-31 Ocak tarihlerinde düzenlenmekte olan Üniversiteler Arası Taekwondo Türkiye Şampiyonasında sergilediği başarılı performans ile yarı finale kadar yükselen ve çıktığı 3.'lük maçında rakibine üstünlük kuran öğrenci Köse, kazandığı bronz madalya ile Bayburt Üniversitesinin son yıllarda artan madalya grafiğini korudu. Son dönemlerde neredeyse hiçbir Taekwondo şampiyonasından madalyasız ayrılmayan Bayburt Üniversitesi sporcuları, henüz yılın ilk ayında 6. madalyayı kazanmış oldu. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında kazanılan 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya bir yenisini ekleyen Köse'nin başarısı, Rektör Mutlu Türkmen tarafından da takdir ve tebrik edildi.





Başarısından dolayı Köse'ye tebrik mesajını ileten Rektör Türkmen, yılın ilk ayında gelen 6. madalyanın önemine dikkat çektiği mesajında, "Performansta çeşitlilik, süreklilik ve büyüme... Bu mükemmel dengeyi istikrar olarak tanımlıyoruz. Çünkü eş zamanlı olarak hem madalya başarımızı sürdürüyoruz, hem bu başarıyı farklı sporcularda ve turnuvalarda çeşitlendiriyoruz hem de her şampiyonaya yeni bir şampiyon adayı sunacak kadar önemli oranda büyüyoruz. Bunun adı tam manasıyla istikrar! Başarıda istikrar sağlayan öğrencilerimize Arif Efe Köse'nin şahsında teşekkür ediyor, daha nice başarılara birlikte yol almaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.